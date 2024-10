Израелски медии: Яхия Синуар е бил убит

Лидерът на Хамас Яхия Синуар е бил елиминиран при израелски удар в Газа, съобщават две местни медии - i24 и Kann News, като се позовават на свои източници в израелската армия. По-рано от армията съобщиха, че започват проверка на едно от телата, открити след атаката в ивицата Газа, за което се предполага, че е на Яхия Синуар.

Служителите по сигурността, цитирани от израелски медии, казват, че тъй като Синуар е лежал в израелски затвор, Израел разполага с ДНК на лидера на Хамас, така че е сравнително лесно да се разбере дали той е убитият при удара в Газа. Каналът "Ал Арабия” също съобщава, че предварителният ДНК тест е показал, че това е Синуар.

По-рано израелският министър на отбраната Йоав Галант публикува криптичен пост в Х (доскоро Туитър), за който наблюдатели предполагат, че загатва, че Синуар действително е бил елиминиран. Галант цитира библейския текст от Левит: "Ще гоните враговете си и те ще падат от меч пред вас”. "Враговете ни не могат да се скрият. Ще ги открием и ще ги елиминираме”, пише още в публикацията израелският министър на отбраната.

Кой е Яхия Синуар?

Той наследи Исмаил Хания начело на Хамас, която се смята за терористична организация от САЩ, ЕС и други, когато Хания беше убит в Техеран през август тази година. Синуар се смята за кукловода зад терористичната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тогава около 1200 души в Южен Израел бяха убити, много от тях цивилни.

Синуар е част от поколението, което създава Хамас. Той е роден през 1962 година в бежанския лагер в Хан Юнис в южната част на Газа. Семейството му произлиза от крайбрежния град Ашкелон, който днес е част от Израел. Синуар прекарва над две десетилетия в израелски арест, където научава иврит. Освободен е през 2011 година, когато Израел размяна 1000 палестински затворници за 1 войник, държан от Хамас, припомня "Ню Йорк Таймс".

Когато Хамас се сформира по време на първото палестинско въстание в края на 1980-те години, известно като Първата интифада, Синуар участва в създаването на военното крило на организацията - бригадите "Ал Касам". В първите години на ислямисткото движение той отговаря за преследване на потенциални колаборационисти на Израел в собствените редици. Действията му са толкова брутални, че си печели прякора "касапина от Хан Юнис" припомня АРД.

