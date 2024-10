Киев: Санкциите срещу Ким Чен-ун са слаб отговор на участието на Северна Корея във войната

Началникът на администрацията на украинския президент днес каза, че санкциите няма да са достатъчен отговор срещу намесата на Северна Корея във войната на Русия в Украйна и призова за доставки на оръжия, пише БТА.

„Севернокорейските войници вече са в Курска област… Това е ескалация. Само санкции не са достатъчни. Нуждаем се от оръжия и ясен план, за да предотвратим разширяването на участиете на Северна Корея във войната в Европа“, написа Андрий Ермак в социалната мрежа „Екс“.

Today, Russia brings in North Korea; next, it could broaden their engagement, and then other autocratic regimes may see that they can get away with this and come to fight against NATO.



The enemy understands strength. Our allies have this strength.