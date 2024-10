"Севернокорейските войници вече са в Москва"

Руски канали в Телеграм съобщават, че войници от Северна Корея вече се разхождат с военни униформи по улиците на руската столица Москва.

НАТО и Южна Корея вече потвърдиха, че имат разузнавателни данни, според които хиляди севернокорейски войници скоро ще бъдат изпратени на фронта срещу Украйна, биейки се на страната на агресора Владимир Путин.

Смята се, че Северна Корея е изпратила поне 10 000 войници в Русия, като е възможно през следващите седмици да изпрати още.

Russian Telegram channels report that North Korean soldiers are allegedly walking around Moscow.



