Расте броят на жертвите на наводненията в Испания

Опустошителните наводнения в Източна Испания тази седмица са причинили смъртта на 158 души, съобщиха днес местните спасителни служби, цитирани от световните агенции, предаде БТА.

Властите за последно актуализираха броя на смъртните случаи вчера, когато съобщиха за 95 загинали, отбелязва Ройтерс. Най-смъртоносните наводнения в най-новата история на Испания опустошиха района на Валенсия след проливни дъждове във вторник и вчера.

Някои райони от Испания се подготвят за още проливни валежи, посочва ДПА. Метеорологичната служба издаде предупреждение за наводнения за цялата провинция Кастейон в автономната област Валенсия, която бе тежко засегната от обилни дъждове днес. "Бурите още не са отминали", предупреди испанският премиер Педро Санчес, който е на посещение във Валенсия. Той увери местните жители, че ще имат подкрепа от страна на централното правителство в Мадрид.

Повечето от смъртните случаи към момента са били отчетени в самия град Валенсия, както и в едноименната провинция. Правителството на Балеарските острови също призова жителите да проявяват максимална предпазливост през идните дни, особено на популярните курортни острови Майорка и Менорка. Там е в сила оранжев код - втората най-висока степен на опасност.

Утрешният ден в Испания е почивен и мнозина Испанци обикновено се възползват от дългия уикенд за пътувания, посочва ДПА. Санчес обаче призова хората в засегнатите провинции Валенсия и Кастейон да си останат у дома. По думите му е важно те да обръщат внимание на предупрежденията на властите и да следват техните препоръки. Междувременно спасителни екипи днес продължават да претърсват наводнени домове и закъсали автомобили за хора, които още са в неизвестност след опустошителните наводнения, отбелязва Ройтерс.

Спасителите използват вертолети, за да изтеглят оцелели от наводнените райони и претърсват гъстата тиня и отнесени автомобили за тела на загинали. Наводненията нанесоха сериозни щети на инфраструктурата във Валенсия, отнасяйки мостове, пътища и железопътни линии и наводнявайки земеделски земи в региона, в който се произвеждат около две трети от цитрусовите плодове в Испания – един от водещите световни износители на портокали. Пътища с дължина около 80 километра са сериозно повредени или непроходими в източната част на страната, заяви пред репортери министърът на транспорта Оскар Пуенте и добави, че възстановяването на високоскоростната железопътна връзка между Валенсия и Мадрид ще отнеме две до три седмици.

