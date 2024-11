Посещение във Валенсия: Гневна тълпа освирка крал Фелипе VI и го нарече „убиец“ (ВИДЕО)

Испанският крал Фелипе VI бе посрещнат с гняв и освирквания от местни жители по време на посещението си във Валенсия, тежко засегната от безпрецедентни наводнения, съобщава BBC, цитирано от Фокус.

На разпространени видеокадри се вижда как разгневена тълпа крещи „убиец“ и „срам“ по адрес на краля и поставя въпроса защо не са предприети мерки, за да се избегне трагедията.

В резултат на най-тежките наводнения в Испания от десетилетия цели квартали са покрити с кал и са осеяни с изпочупени коли и отломки от бурята. Повече от 200 души загинаха, а спасителни екипи все още претърсват подземни паркинги и тунели в търсене на оцелели и жертви.

Крал Фелипе и кралица Летисия посетиха Пайпорта – един от най-засегнатите градове. На кадрите се вижда как кралят си проправя път по улица, докато телохранителите и полицията се сблъскват с множество протестиращи, отправящи обиди.

Посещението на краля идва на фона на критики от местните жители срещу реакцията на властите за овладяване на катастрофалните наводнения.

В събота премиерът Педро Санчес изпрати в района допълнително 10 000 войници, полицаи и служители на гражданската защита – най-мащабното разполагане на армията в мирно време. Той призна, че досегашната реакция е „недостатъчна“ и посочи „сериозни проблеми и недостатъци“ в справянето с кризата.

