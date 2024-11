Медведев заплаши Тръмп с убийство

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заплаши Доналд Тръмп с убийство, което показва, че Русия се страхува от продължаващата американска подкрепа за Украйна.

Това написа в X Антон Геращенко, бивш съветник на украинското МВР. По думите на Медведев няма значение кой ще спечели президентските избори в САЩ – Доналд Тръмп и Камала Харис – защото Русия ще продължи войната си срещу Украйна до нейната капитулация.

„Изборите няма да променят нищо за Русия, тъй като позициите на кандидатите (в САЩ) напълно отразяват двупартийния консенсус, че страната ни трябва да бъде победена“, написа Медведев, който е заместник-председател на влиятелния Съвет за сигурност на Русия.

Камала е глупава, неопитна, лесно се ръководи и ще се страхува от всички около себе си, заяви Медведев. Според бившия руски президент Тръмп, от своя страна, бръщолеви глупости като „ще предложа сделка“ и „имам страхотни отношения (с Путин)“.

„Той не може да спре войната. Нито след ден, нито след три дни, нито след три месеца. И ако наистина се опита, той може да бъде новият Кенеди (убит през 1963 година)“, заяви Медведев.

Само преди дни Дмитрий Медведев, който бе президент на страната от 2008 до 2012 г., предупреди САЩ да приемат сериозно ядрените предупреждения на Русия, за да избегнат Трета световна война. „Ако говорим за съществуването на нашата държава, както президентът на нашата страна многократно е казвал, вашият покорен слуга е казвал и други са казвали, разбира се, ние просто няма да имаме друг избор“, посочи Медведев.

Dmitri Medvedev wrote about US elections on his Telegram channel (in the very early hours of Sunday morning). Translation is below.



It looks like Medvedev threatened Donald Trump with an assassination (he said Trump could become "the new JFK") and poured dirt on Kamala Harris.… pic.twitter.com/QPwjTnthlM