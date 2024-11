Доналд Тръмп: Няма да започвам войни, а ще ги спирам

Доналд Тръмп заявява, че ще „спре войните“. Позовавайки се на предишното си президентство, той твърди: „В продължение на четири години нямахме войни. С изключение на това, че победихме Ислямска държава“, предава Скай нюз.

"I'm not going to start wars, I'm going to stop wars."



Donald Trump declares that he is going to "stop wars". Referring to his previous presidency, he claims: "We had no wars, for four years we had no wars. Except we defeated ISIS."



