Закъсняло разрешение! Ударите по руска територия няма да окажат голяма помощ на украинската армия

Решението на президента на САЩ Джо Байдън за нанасяне на удари с американските ракети ATACMS на руска територия няма да окаже съществено влияние върху хода на конфликта в Украйна, пише The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на официални лица от САЩ и западни страни.



Според тях подобно решение е "малко вероятно да промени значително хода на конфликта“, като се има предвид, че Русия може да премести по-голямата част от военното си оборудване.



Както отбелязва изданието, администрацията на президента на САЩ Джо Байдън се опитва да окаже максимална помощ на Киев преди Доналд Тръмп да се върне в Белия дом, тъй като се опасява, че избраният президент ще намали доставките на оръжие за Украйна.



По-рано The New York Times, позовавайки се на източници, съобщи, че президентът на САЩ Джо Байдън е разрешил удари от територията на Украйна дълбоко в Руската федерация с тактически балистични ракети ATACMS. На свой ред източници от вестник Le Figaro твърдят, че Франция и Великобритания са разрешили атаки с тактически ракети SCALP и Storm Shadow. Все още няма официално потвърждение на тази информация от Вашингтон, Париж и Лондон.

