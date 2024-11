Путин се подигра с Шолц, канцлерът на Германия бе унижен от руския президент

Руският президент Владимир Путин се смее на Олаф Шолц. Той манипулира канцлера точно там, където искаше – без ракети „Таурус“, но с огромна доза унижение.

Това написа в социалните мрежи бившият министър на отбраната на Великобритания Бен Уолъс, който остро нападна Шолц заради провеждането на телефонен разговор с руския президент.

Още новини от Украйна

„Телефонното обаждане на Шолц до Кремъл беше толкова неефективно, че в рамките на няколко часа Путин започна масивна незаконна атака срещу украинската енергийна инфраструктура. С един ход подкопава единната позиция на Запада, показа слабост и окуражи Русия“, написа британският военен.

It as if Putin is laughing at him. He has manipulated the German leader to exactly where he wants him - No Taurus but huge amounts of humiliation. I think Scholz is probably best suited to chairing a sub committee of a local council rather than running a government.