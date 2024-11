Наредиха на Захарова да мълчи за атаката с междуконтинентална балистична ракета по Украйна

Говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова получи необичайно телефонно обаждане по време на брифинг в Москва, предаде NEXTA.

Мъжки глас по телефона ѝ заповяда да не коментира изстрелването на междуконтинентална балистична ракета от Русия. За първи път РФ нанесе удар по Украйна с такава ракета от началото на пълномащабната война. Смята се, че заповедта към Захарова е дошла от Кремъл. Краткият телефонен разговор бе уловен от микрофоните.

Захарова отговори „Да, добре, благодаря“.

