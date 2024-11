Британското военно разузнаване публикува своето резюме за състоянието на конфликта в Украйна и днес едно от основните заключения беше обявено от министъра на отбраната Джон Хийли, говорейки пред съответната комисия на Камарата на общините: фронтът сега е по-малко стабилен, отколкото когато и да било след началните етапи на конфликта.

Преди нахлуването в Украйна Русия се опитваше да изгради модерна и боеспособна армия, обучена да провежда сложни комбинирани операции, пише британското разузнаване. Повече от 1000 дни по-късно руските сухопътни сили са коренно различни от тази армия.

Руските загуби в убити и ранени надхвърлят 700 хиляди. Повечето служители преминаха минимално обучение. В настъплението руските командири използват най-простите тактики, въпреки че са свързани с големи загуби.

Освен това Русия загуби 3500 танка и 7500 бронирани машини. Единственият начин за компенсиране на тези загуби остават големите запаси от техника, наследена от Съветския съюз.

