Слухове в Киев! Медия уволни шефа на украинското разузнаване

Кабинетът на президента на Украйна Володимир Зеленски отново планира да отстрани шефа на военното разузнаване Кирило Буданов и да назначи някой "по-лоялен към администрацията".

Това съобщава в понеделник The new voice of Ukraine, като цитира източник от националната сигурност.

Според източника уволнението на Буданов може да се случи през декември. Началникът на щаба на Зеленски Андрий Йермак и заместник-началникът на Службата за сигурност на Украйна Александър Поклад настояват за промяната, като Поклад се стреми да заеме мястото.

Междувременно друг източник от кабинета на президента отбеляза, че някои публични действия и изявления на Буданов са навредили на Украйна, включително операциите в Африка.

"Има обективна реалност и обективно грешни решения, е казал източникът. Трябва ли да се търси отговорност за това? Президентът Володимир Зеленски ще реши.

Редакцията не е успяла да получи официален коментар от кабинета на президента.

В коментар от пресслужбата на СБУ са отрекли планове за назначаване на Поклад за ръководител. Те заявиха, че "слуховете по отношение на заместник-шефа на СБУ се появяват системно веднъж месечно и имат подобен стил".

От агенцията са уверили, че тези слухове са безпочвени.

Подобни слухове се появиха в началото на годината за главнокомандващия въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни. По-късно след направени рокади от Киев, той бе назначен за посланик на Украйна във Великобритания.

Зеленски назначи на негово място Александър Сирски.

През февруари, Зеленски удостои Залужни и Буданов със званието Герой на Украйна.