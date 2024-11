Липсата на бронирани превозни средства и заплахата от дронове забавят евакуацията на ранени руски войници

Британското военно разузнаване съобщи, че липсата на бронирани превозни средства в руската армия, заедно с постоянната заплаха от безпилотни самолети, сериозно забавя евакуацията на ранени руски войници, предава News.bg.

