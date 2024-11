Технически проблем или хакерска атака? Казахстан посрещна Владимир Путин с украинско знаме (ВИДЕО)

Казахстанската полиция разследва появяване за кратко на украинското знаме на голям LED екран в столицата Астана по време на посещението на руския президент Владимир Путин, съобщава "Ройтерс".

Знамето на Украйна - с неговите хоризонтални ленти в синьо и жълто - се появи за кратко късно снощи вместо руския трикольор в бяло, синьо и червено на екран, разположен на една от главните пътни артерии на Астана.

Путин вече беше в града по това време и екранът бързо беше изключен. Снимки и видеоклипове от инцидента обаче не закъсняха да се появат в интернет.

Министерството на вътрешните работи на Казахстан съобщи, че проверява всички възможни версии, включително технически проблем и хакерска атака.

