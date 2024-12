Британското разузнаване: Руската армия напредва към Велика Новоселка след превземането на Угледар

Руските сили засилват настъплението си в западната част на Донецка област, според доклада на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, публикуван в социалната мрежа Х, предава Фокус.

