Спекулации около мистериозния куфар на германския канцлер Олаф Шолц в Киев

Германският канцлер Олаф Шолц, който вчера посети Киев за първи път от две години и половина, предизвика спекулации в социалните мрежи при пристигането си в украинската столица - те обаче нямаха нищо общо с пакетите финансова помощ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Вместо обичайното кожено куфарче - запазената марка на Шолц, което той казва, че има от десетилетия - германският канцлер бе забелязан да носи сребрист куфар със себе си, когато излезе на перона на железопътната гара в Киев.

Някои потребители в интернет се пошегуваха, че в куфара може да е имало термос с кафе и сандвичи, а други предположиха, че Шолц не е носил нищо в куфара, а е дошъл да вземе нещо. Друго популярно предположение в онлайн пространството беше, че канцлерът може би лично предава в куфарчето последния обещан на Украйна пакет оръжия на стойност 650 милиона евро.

Други потребители се питат дали в сребристия куфар не се намира и коженото куфарче, което Шолц е купил, когато е започвал работа като адвокат преди около 40 години, както самият той разкри през 2022 г. в публикация в "Инстаграм".

"Някои от моите колеги или служители смятат, че е изтъркано. Аз го наричам патина. С всяка изминала година куфарчето ми харесва все повече и повече", заяви тогава той.

На съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев загадката беше разгадана. Един от журналистите попита Шолц какво има в куфара. "Какви подробности ви интересуват?", попита Шолц, след което заяви, че "това са предимно пътни принадлежности, пране и други неща от първа необходимост".

