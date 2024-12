Гражданин на Узбекистан беше задържан за убийството на руския генерал Кирилов

Двадесет и девет годишен гражданин на Узбекистан е задържан по подозрение в убийството на руския генерал Игор Кирилов, съобщи днес Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия, цитирана от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

Началникът на руските войски за радиационна, химическа и биологическа защита - генерал-лейтенант Кирилов, и негов помощник - майор Поликарпов, загинаха при екплозия вчера сутринта на "Рязански проспект" в столицата Москва.

"В резултат от оперативно-разследващите ни съвместни действия с Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия е разпознат и задържан гражданин на Република Узбекистан, роден през 1995 година, заложил самоделно взривно устройство в жилищен дом на "Рязански проспект" в Москва, в резултат на който загинаха (...) генерал-лейтенант Кирилов и (...) майор Поликарпов", съобщи пресцентърът на ФСС днес.

Според информацията на руските власти заподозреният е казал, че е бил вербуван от украинските разузнавателни служби, отбеляза Ройтерс. Били са му обещани 100 000 долара и убежище в страна от ЕС, казаха още от пресцентъра на ФСС, цитирани от ТАСС. Заподозреният е предаден на следователите, обяви Следственият комитет на Русия (СК).

