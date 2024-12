Виктор Орбан към Украйна: „Предложението за примирие по Коледа е все още в сила“

Унгарският премиер Виктор Орбан поднови настояването си за примирие по Коледа, като призова Украйна да разгледа предложението още веднъж. Според Орбан предложението включва мащабна размяна на пленници и прекратяване на огъня между Киев и Москва, предава Фокус.

"Няма да отговаряме на провокации. Предложение за примирие е на масата. Съгласете се или откажете. Отговорността за това е ваша," заяви Орбан в социалната мрежа X в сряда, като реагира на критиките, отправени от президента на Украйна Володимир Зеленски.

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im