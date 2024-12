Володимир Зеленски в Брюксел за разговори с лидерите на НАТО и ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Брюксел за разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и редица европейски лидери, съобщава Ройтерс, цитирано от БТА.

"Европа има нужда от силна, обединена позиция, за да осигури траен мир. Всеки фундаментален въпрос, който оказва влияние върху Европа, а прекратяването на войната на Русия в Украйна със сигурност е такъв, се нуждае от координирана и ефективна работа от европейските нации", написа Володимир Зеленски в социалната мрежа "Екс".

I have arrived in Brussels for important negotiations with our European partners. Europe needs a strong, united position to ensure lasting peace. Every fundamental issue impacting Europe – and ending Russia’s war against Ukraine is undoubtedly one of them – requires coordinated…