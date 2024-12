Моментът на задържането на атентатора от Магдебург

Свидетели на атентата в Магдебург, Германия, са заснели задържането на мъжа, врязал се в хора на коледния базар в града, предаде bTV.

Кадрите са предоставени на обществената германска телевизия MDR. Задържаният е 50-годишен лекар от Саудитска Арабия. Живее в Германия от 2006 г. и има разрешение за постоянно пребиваване в страната. Смята се, че е действал сам, засега не се издирват други хора.

При атентата загинаха най-малко двама души – дете и възрастен, а десетки са ранени. Засега е известно за 68 души с наранявания. По информация на „Билд“ в тежко състояние са 15 души от пострадалите.

Автомобилът – джип БМВ, е преминал поне 400 метра през коледния базар, след като мъжът е преминал през бариерите за сигурност. Появиха се и кадри от момента, в който се врязва сред хората. Нападението се случва осем години след подобен инцидент на коледен базар в Берлин, когато тунизийски мигрант уби 12 души.

‼️ The attacker who drove into a crowd in #Magdeburg was born in Saudi Arabia



According to the German newspaper Welt, citing intelligence services, the perpetrator is 50 years old. Prior to the attack, he rented a car, which he then used to drive into the market at the Old Town… pic.twitter.com/4XavsELh5f