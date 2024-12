Две руски летища спряха работа след атаки с украински дронове

Руското летище в Казан временно спря да приема и изпраща полети, съобщиха днес от руската служба за надзор на авиотранспорта "Росавиация" в канала Телеграм, след атака на украински дронове срещу града, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руските държавни медии съобщиха за нападение с дронове на жилищен комплекс в Казан, град на около 800 км източно от Москва. Агенция ТАСС съобщи, че са нанесени осем удара с дронове, включително шест по жилищни сгради.

Руските агенции не съобщава за жертви, като се позовават на местните власти. Телеграм каналът "База", който е близък до руските служби за сигурност, публикува непроверени видеозаписи, на които се вижда носещ се във въздуха обект, който се блъска във висока сграда и предизвиква голямо огнено кълбо.

От "Росавиация" съобщиха също така въвеждане на временни ограничения за функционирането на летището в Ижевск, по-малък град североизточно от Казан.

