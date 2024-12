Зеленски разговаря с Патриарх Вартоломей и благодари за духовната подкрепа в навечерието на Рождество Христово

В навечерието на Рождество Христово​, украинският президент Володимир Зеленски направи пост в социалната мрежа X, в който обяви важен разговор с Негово Всесветейшество Патриарх Вартоломей. В съобщението си той изрази своята благодарност за духовната подкрепа на Всесветейшия патриарх към Украйна и за молитвите за украинския народ.

Зеленски отбеляза, че усилията на Патриаршията за засилване на международната религиозна подкрепа за Украйна са от огромно значение. Той подчерта, че приноса на Вселенската патриаршия към духовната независимост на Украйна е изключително ценен за страната, особено в контекста на непрекъснатото усилие за запазване на националната идентичност и суверенитет.

„Дълбоко ценим усилията на Патриаршията за укрепване на подкрепата на Украйна в рамките на глобалната религиозна общност и нейния принос към нашата духовна независимост“, написа Зеленски.

В заключение на своето послание, президентът подчерта, че Украйна полага всичките си усилия, за да осигури, че 2025 година ще бъде година на справедлив и траен мир както за Украйна, така и за целия свят.

"Ние правим всичко възможно, за да 2025 година стане година на справедлив и траен мир за нашата страна и за целия свят", добави украинският президент.

