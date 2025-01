Украйна атакува Енгелс, където са разположени стратегически бомбардировачи

Украйна атакува с дронове руските градове Саратов и Енгелс, в чиито район са разположени стратегически бомбардировачи, заяви губернаторът на руската Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Бусаргин каза, че двата града са били подложени на масирана атака с дронове и че са нанесени щети по промишлено предприятие, но не съобщи дали е била поразена военновъздушната база в Енгелс. Губернаторът на Саратовска допълни, че в резултат на атаката е избухнал пожар в промишлено предприятие и че засега няма данни за жертви и ранени.

Някои руски медии публикуваха снимки, на които се виждат постройки, обхванати от големи пламъци. В канала в „Телеграм“ на руската медия „База“ бе публикувана информация, че пожарът е избухнал в близост до петролна рафинерия. Във военновъздушната база в гр. Енгелс са разположени бомбардировачи с далечен обсег на действие, които са част от стратегическите ядрени сили на Русия. Градът се намира на около 730 км югоизточно от Москва и на стотици километри от границата с Украйна.

Киев не за първи път атакува военновъздушната база в Енгелс. През декември 2022 г. трима служители от руските военновъздушни сили загинаха удар с дрон по базата. Олександър Камишин, съветник на президента на Украйна, заяви, че при атаката военните са използвали произведени в Украйна средства с голям обсег.

Украинският генерален щаб, цитиран от Укринформ, съобщава за множество експлозии и голям пожар в петролния склад "Кристал", който според него осигурява гориво за военното летище "Енгелс-2", където е базиран руският флот от стратегически бомбардировачи.

