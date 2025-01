Бивш премиер на Грузия беше жестоко пребит

Бившият министър-председател на Грузия Георгий Гахария, който сега оглавява една от основните опозиционни групи в страната, е настанен в болница, след като е бил жестоко пребит късно снощи, съобщи говорител на партията му пред Ройтерс, предаде БТА.

Гахария е получил травми по лицето и главата по време на нападението, извършено от няколко мъже във фоайето на хотел в Батуми, град на брега на Черно море, съобщи говорителката Ана Бучукури. "Беше жестоко пребит, но оцеля", казва тя.

В публикация в социалната мрежа "Фейсбук" Гахария заяви, че състоянието му е стабилно.

🇬🇪 Former Georgian Prime Minister Giorgi Gakharia was attacked in Batumi. Doctors diagnosed him with a broken nose and concussion



Journalist Zviad Koridze, who was also assaulted, claimed that members of the ruling party "Georgian Dream" were involved in the attack, specifically… pic.twitter.com/C2JbunCeIW