Том Холанд посети снимачната площадка на Еуфория, за да види Зендая

Том Холанд направи неочаквано посещение на снимачната площадка на Еуфория в Лос Анджелис, за да подкрепи своята годеница Зендая, която в момента работи върху третия сезон на сериала. Това беше първият път, когато двамата бяха засечени заедно след потвърждението на годежа им през януари, и веднага привлякоха вниманието на феновете.

Докато Зендая бе ангажирана със снимките, Том я изненада, като се появи извън нейния трейлър, носейки кучето им, миниатюрния шнауцер Noon. Той изглеждаше напълно небрежно облечен - кремав суитшърт, черни дънки и бели маратонки, а Зендая бе в уютни кафяви панталони и мини Uggs. Със сигурност не беше типичната "звездна" визия, но пък изглеждаше напълно автентично и удобно.

Тази естествена и нежна близост между тях напомня на дългогодишната им връзка, която започна още по време на снимките на Spider-Man. Въпреки че не са коментирали много за годежа си, Зендая не е пропуснала да носи своя пръстен, когато се появява на публични събития.

Родителите на Том също споделиха интересни подробности за предложението, като баща му, комикът Доминик Холанд, разкри, че синът му наистина е подготвил всяко малко нещо. "Том беше подготвен за всичко - как, кога, какво да каже и как да се облече. И дори говори с бащата на Зендая, за да получи разрешение", сподели Доминик в един от постовете си.

Стилистът на Зендая, Law Roach, разкри и малко за плановете на двойката за сватбата, макар че те все още не са определили точна дата. "Те имат много ангажименти през следващата година, така че сватбата вероятно ще почака. Аз лично се подготвям за 2026", каза той, което подсказва, че двойката не бърза.

Междувременно, Том Холанд в едно от последните си интервюта сподели, че когато стане баща, няма да има повече участия в киното. "Ще се оттегля и ще се занимавам с голф и с децата си. Ще изчезна", разкри той в разговор с Men's Health.

Тези моменти на откровеност и простота между двамата доказват, че макар и в светлината на прожекторите, Том и Зендая поставят семейството и личния живот пред всичко.

🚨Zendaya and Tom Holland on the set of #EUPHORIA Season 3 pic.twitter.com/MCynwg6nTh