Украйна и Великобритания подписаха 100-годишно военно споразумение

Украинският президент Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър подписаха историческо споразумение за 100-годишно партньорство в областта на сигурността на среща в Киев, съобщи Укринформ, предаде БТА.

"Днес е наистина исторически ден. Отношенията между Украйна и Великобритания са по-близки от всякога. Достигнахме ново ниво - това е нещо повече от стратегическо партньорство. Подписахме споразумение за 100-годишно партньорство", отбеляза Зеленски.

Споразумението има за цел да задълбочи двустранните отношения в сферата на отбраната и очертава продължаване на военната помощ за Украйна.

По-рано британското правителство разкри подробности от споразумението за 100-годишно партньорство, като го определи като знакова стъпка за засилване на военното сътрудничество, особено в областта на морската сигурност. Споразумението създава нова рамка за укрепване на сигурността в Балтийско, Черно и Азовско море, насочена към възпиране на руската агресия.

Документът предвижда също така сътрудничество между експерти за развитие на научното и технологичното партньорство в области като здравеопазването, селскостопанските технологии, изследването на космоса и технологиите за дронове. Той включва проекти за образователен обмен с цел насърчаване на по-тесните връзки.

Споразумението определя Великобритания като ключов партньор на Украйна в енергийния сектор и предвижда съвместни инициативи по стратегиите за добив на критично важни минерали и "зелено" производство на стомана.

По искане на Украйна като част от споразумението Великобритания разработи нова система за проследяване на откраднатото зърно от земите в окупираните от Русия територии, което се ребрандира и продава на международния пазар. Специализирана база данни, разработена от британското министерство на околната среда, прехраната и развитието на селските райони, ще бъде предадена на Украйна, за да бъдат подпомогнати тези усилия.

