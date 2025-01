САЩ са уверени, че в неделя огънят в Газа ще бъде прекратен. Нарекоха Блинкън престъпник, чието място е в Хага

Американският държавен секретар Антъни Блинкън изрази днес увереност, че споразумението за прекратяването на огъня в ивицата Газа ще влезе в сила в неделя, след като Израел отложи гласуването му от кабинета за сигурност и обвини „Хамас“, че се е отметнала от него, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Уверен съм и очаквам изпълнението да започне, както казахме, в неделя“, заяви държавният секретар на прощалната си пресконференция във Вашингтон, която беше прекъсвана няколко пъти от скандиращи демонстранти. „Престъпник! Мястото ти е в Хага!“, провикна се независимият журналист Сам Хюсейни, докато Блинкън започваше пресконференцията си. В Хага се намира Международния наказателен съд (МНС), посочва Ройтерс.

Хюсейни беше изведен от охраната, след като не спря да прекъсва Блинкън. Американският държавен секретар беше прекъсван най-малко още два пъти от противници на американската политика към конфликта в Газа.

Блинкън каза, че е разговарял тази сутрин с американския преговарящ Брет Макгърк и с катарски представители по въпроса за прекратяването на огъня в Газа. „Не е никак изненадващо, че в процеса на преговорите, който беше толкова труден и непредвидим, може да има неизчистени детайли“, каза Блинкън и добави: „Опитваме се да изчистим тези детайли даже в текущия момент“.

Antony Blinken's farewell briefing was interrupted by anti-Israel activists accusing the secretary of state of a “legacy of genocide”. pic.twitter.com/mnsLpCvHhU