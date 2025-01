Южна Корея започва разработване на собствена система за противовъздушна отбрана

Южна Корея стартира проект за създаване на собствена система за противовъздушна отбрана, която да бъде аналогична на израелската система "Iron Dome", предава Фокус.

Този ход има за цел да укрепи отбранителните възможности на страната срещу артилерийските заплахи от Северна Корея, съобщи новинарската агенция Yonhap.

Инвестиции за системата

Според официална информация от южнокорейското правителство, проектът ще изисква инвестиция в размер на 479,8 млрд. вона (около 329 милиона долара) до 2028 г. Средствата ще бъдат насочени към разработката на система за противоракетна отбрана на малка височина.

Защита на ключови военни обекти

Новата система ще осигури защита за важни военни съоръжения, които могат да бъдат подложени на атаки от страна на Северна Корея. Основни участници в проекта ще бъдат държавната агенция за развитие на отбраната, както и водещи отбранителни компании, включително LIG Nex1 Co, Hanwha Aerospace Co и Hanwha Systems Co.