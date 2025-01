Панамският канал е американски: Вярно ли е това?

В речта при встъпването си в длъжност Доналд Тръмп повтори, че Панамският канал всъщност е американски и обяви, че ще си го иска обратно, защото страната била нарушила договора със САЩ. Вярно ли е това?

Доналд Тръмп отново е в Белия дом и в своята реч при встъпването си в длъжност той обяви безброй мерки, с които да „направи Америка отново велика“. Наред с други неща, той потвърди интереса си към Панамския канал. Водният път свързва Атлантическия и Тихия океан и е един от най-важните транспортни маршрути за световната търговия. САЩ се нагърбиха с изграждането на канала в началото на XX век и контролираха съоръжението до края на 1999 година.

Договор, а не подарък

Твърдение: В речта си пред Капитолия Тръмп заяви: „Към нас се отнесоха много зле заради този глупав подарък, който изобщо не е трябвало да бъде правен. А Панама наруши обещанието си към нас. Целта на нашето споразумение и духът на нашия договор бяха напълно нарушени“.

Проверка на фактите от ДВ: Невярно

Панамският канал не е подарък от САЩ за Панама, както твърди Доналд Тръмп, а е резултат от дълги преговори. Контролът върху канала беше предаден от САЩ на Панама като част от споразумението Торихос-Картър. Споразумението, включващо осем точки, е подписано от двете държави на 7 септември 1977 г. и съгласно член 5-и след края на споразумението каналът се управлява изключително от Република Панама. Цялостното прехвърляне на канала към Панама е завършено на 31 декември 1999 година.

По време на речта си Тръмп заяви, че Панама е нарушила целта и смисъла на споразумението. Това също не е вярно. Съгласно член 4-ти от споразумението и двете правителства се ангажират да гарантират, че каналът ще остане постоянно неутрален. Според Карла Мартинес Махаин, професор по политически науки в университета в Бъфало, това все още е така: „Всеки кораб от която и да е държава, който иска да премине през канала, има право да го направи, след като си плати такса“, казва тя.

Панама също така се е съгласила, че САЩ имат право да защитават канала, ако някога той бъде застрашен от чуждестранен нашественик, казва още проф. Махаин в интервюто си за ДВ. „Нито едно от тези условия не е било нарушено и не разбирам защо г-н Тръмп твърди сега, че споразумението е било нарушено“.

Китай има икономическо влияние, но контролира ли Панамския канал?

Твърдение: Тръмп заяви още, че „Китай управлява Панамския канал, без да сме го давали на Китай. Дадохме го на Панама.“

Проверка на ДВ: Невярно

Доналд Тръмп често твърди, че Китай управлява канала. Това не е вярно. Панамският канал е собственост на Панама от 31 декември 1999 г., след като Съединените щати се оттеглиха напълно от канала. Той се управлява и експлоатира от Администрацията на Панамския канал (Autoridad del Canal de Panamá, ACP), която се избира от панамското правителство.

В неотдавнашно интервю за „Уолстрийт Джърнъл“ ръководителят на този орган Рикаурте Васкес Моралес отрече тезата за китайския контрол над канала. „Обвиненията, че Китай управлява канала, са неоснователни“, увери той. Президентът на Панама Хосе Раул Мулино също отрича китайско присъствие в района: „Край канала няма китайски войници, за Бога“, каза той през декември миналата година.

Китай също категорично отхвърли твърдението, че контролира канала. Китай обаче участва в много строителни проекти и експерти изразяват загриженост по-специално за две пристанища, които се управляват от дъщерно дружество на базираната в Хонконг CK Hutchison Holdings. Китай е вторият по големина клиент на Панамския канал след САЩ, което означава, че след американските товарни кораби през водния път преминават предимно китайски кораби.

Въпросното дружество обаче само управлява пристанищата, но не е техен собственик. Карла Мартинес Махаин казва в интервюто си за ДВ следното: „Те не вземат решения за това кой може да преминава през канала, нито пък решават за дължимите такси за преминаване. Те не притежават канала. Не притежават и пристанищата.“

САЩ не са дали най-много жертви

Твърдение: „Съединените щати [...] са загубили 38 000 души при изграждането на Панамския канал“ – гласи друго от твърденията на Тръмп за Панамския канал.

Проверка на фактите от ДВ: Невярно

Строителството на Панамския канал е започнато от французите, преди да бъде поето от САЩ в началото на XX век. На уебсайта на компанията оператор на канала се посочва, че по време на строителството на съоръжението са загинали около 25 000 души. Според болничните регистри 5 609 души са починали от болести и злополуки по време на американския период на строителство, когато са били наети повече от 55 000 души.

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) установи, че повечето смъртни случаи се дължат на болести. „По време на строителството на канала през 1980-те години са починали и над 22 000 работници от Франция, много от които от малария и жълта треска“, пише Матю Паркър в книгата си за построяването на Панамския канал "Hell's Gorge: The Battle to Build the Panama Canal". Там той отбелязва също, че почти всички починали, след като САЩ поемат строителството на съоръжението, са работници от Барбадос. В интервю за Би Би Си той казва: „Само около 300 души са били американци“.