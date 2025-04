Джиджи Хадид отпразнува 30-ти рожден ден с Брадли Купър и блестящ годежен пръстен?

Джиджи Хадид и Брадли Купър привлякоха вниманието на всички, когато заедно излязоха да отпразнуват 30-ия рожден ден на супермодела в Ню Йорк. Но този път не само празничната атмосфера на вечерта беше повод за внимание - на ръката на Джиджи блестеше златен пръстен, който накара мнозина да се запитат дали става дума за годежен пръстен, пише Page Six.

APRIL 25: Bradley Cooper and Gigi Hadid are seen attending her 30th Birthday at Le Chalet in Midtown on April 25, 2025 in New York City. (Photo by Aeon/GC Images) pic.twitter.com/pGzvLVp1zq