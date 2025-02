Лидерката на „Алтернатива за Германия“ ще се срещне с Виктор Орбан в Будапеща

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че ще приеме в Будапеща кандидата за канцлер на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел. Тя ще посети унгарската столица преди изборите за федерален парламент в Германия този месец, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Берлин винаги е бил град на стените. Време е да съборим още една“, написа Орбан в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Looking forward to your visit, @Alice_Weidel!

Berlin has always been a city of walls. It’s time to tear another one down!https://t.co/2uwsP03mmd