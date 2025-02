Американската енергийна компания TechMet и лица, близки до американското правителство, са започнали да изграждат връзки с киевските власти още в края на 2023 г., за да преговарят за съвместни проекти за добив на редкоземни метали, пише New York Times в статия, озаглавена "Как Украйна насочи Тръмп към сделката за критични минерали", като се позовава на писмо, адресирано до Володимир Зеленски, и други документи.



Вестникът пише, че след като американски инвеститори с политически връзки са започнали да проявяват интерес към подземните богатства на Украйна още в края на 2023 г., властите в Киев са започнали кампания за насърчаване на икономическите сделки с ръководството във Вашингтон, лансирайки идеята, че защитата на Украйна е в съответствие с икономическите интереси на САЩ. В резултат на това до края на 2024 г. вече има срещи между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски и пътувания на украински официални лица до САЩ за насърчаване на сделки за експлоатация на литиеви и титанови находища.



"Консорциум, включващ енергийната инвестиционна компания TechMet, частично притежавана от правителството на САЩ, и Роналд Лаудер, богат приятел на Тръмп, поддържа връзка с Киев, за да участва в търг за украинско литиево находище“, съобщава вестникът.



Според вестника в писмо до Зеленски от ноември 2023 г. ръководителят на TechMet Брайън Менел е поискал помощ за стартиране на търг за разработване на държавно литиево находище в Централна Украйна. В писмото като партньори са посочени базираната в Лаудер, Тексас, инвестиционна компания Privateer Capital и други американски и международни инвеститори.



По-късно TechMet изрази готовност да продължи, ако получи указания от правителствата на САЩ и Украйна.



New York Times отбелязва, че последният проект на споразумение, представен от Украйна, включва само обещания за обмен на информация и опит по отношение на потенциално партньорство със САЩ в областта на минното дело и никакви финансови ангажименти. Не е ясно дали Киев и Вашингтон ще изменят споразумението, за да го приведат в съответствие с последните предложения на Тръмп.



На 3 февруари Тръмп посочи, че Съединените щати очакват от киевския режим да предостави гаранции за доставките на редкоземни метали в замяна на американска финансова и военна помощ. На 4 февруари вестник Financial Times цитира източник, близък до Зеленски, който заявява, че Украйна е позволила прехвърлянето на редкоземни метали към Съединените щати в замяна на помощта, която те предоставят.



Във вторник Тръмп заяви в интервю за Fox News, че Украйна трябва да гарантира сигурността на американските средства, инвестирани в нея, тъй като страната "някой ден може да се превърне в Русия“. Американският президент подчерта, че Съединените щати са инвестирали 300-350 млрд. долара и очакват връщане на парите, похарчени за Украйна.

