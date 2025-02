Британското разузнаване: Москва принуждава наборници да подписват безсрочни договори, отказалите са заплашени от "месен щурм"

Британската разузнавателна служба публикува преглед на руското независимо издание "Верстка", в което се твърди, че руското военно командване принуждава мъжете, мобилизирани през 2022 г., да подписват договори с Министерството на отбраната. Прегледът е публикуван на страницата на британското Министерство на отбраната X (Twitter).



Според министерството, въпреки че договорите, които получават руските войници, имат официална крайна дата, според съобщенията те могат да бъдат валидни за неопределено време.



Тези, които отказват да ги подпишат, са заплашени, че ще бъдат изпратени в "месен щурм“, където процентът на оцелелите е едва 10-15%, се посочва в обзора.



Разузнаването показва, че усилията на Русия да принуждава наборниците да подписват безсрочни договори вероятно са отчасти мотивирани от липсата на опитни войници, тъй като Русия е загубила около 860 000 убити и ранени след нахлуването си в Украйна през 2022 г.

