Пределно ясен сигнал към Путин: американски бомбардировач B-52 прелетя близо до руската граница в символичен момент

Американски стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress („Стратосферна крепост“) прелетя във формация над Естония близо до руската граница на 24 февруари, пише сайтът The War Zone.

Тази дата не е случайна – на 24 февруари Естония, членка на НАТО, празнува своята независимост, но също така това е датата, на която преди 3 години Русия започна пълномащабна война срещу Украйна.

Летейки над Талин, стратегическият бомбардировач B-52 е бил във формация с четири стелт изтребителя F-35 (на Кралските военновъздушни сили на Нидерландия), както и два финландски F/A-18 Hornet.

Анализатори посочват, че този полет е много ясен сигнал към Владимир Путин, че НАТО ще отговори, ако Русия си позволи да нападне източния фланг на алианса. Боинг B-52 може да носи ядрен арсенал.

Полетът беше извършен на фона на информацията, че Вашингтон се готви да изтегли войските си от балтийските държави. Към момента няма взето такова решение, а присъствието на B-52 Stratofortress близо до руската граница е сигнал в обратното: а именно единственото на НАТО пред руската заплаха.

Русия обяви, че ще спре войната срещу Украйна само при изгодни за Москва условия, които на практика означават капитулацията на Киев. Отношенията Киев-Вашингтон се влошиха след встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, който води преговори с Путин без присъствието на украински или европейски представители. Има опасения, че Тръмп иска да постигне бърз мир в Украйна, който обаче няма да е устойчив и само ще отвори пътя за нова руска агресия.

On 24 February, the Finnish Air Force trained together with a 🇺🇸 B-52 Stratofortress bomber and 🇳🇱 F-35s in Estonian airspace. The training session was concluded with a flyover above Tallinn in honour of Estonia’s Independence Day.🇪🇪⁰#ilmavoimat #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/NGwQOXuE85