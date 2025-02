На висок тон във Вашингтон! Володимир Зеленски напусна Белия дом! Доналд Тръмп: Да се върне, когато е готов за мир! (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски прекрати предсрочно разговорите с американския лидер Доналд Тръмп и си тръгна от Белия дом, без да сключи споразумението за споделяне на подземните богатства на Украйна, искано от милиардера републиканец, съобщиха световните агенции.

Украинският лидер беше видян да си тръгва по-рано от предвиденото от Белия дом, след като си размени остри реплики с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Овалния кабинет.

Агенциите съобщават, че пресконференцията на двамата президенти, която се очакваше да последва сключването на споразумението за съвместно използване на редкоземните метали на Украйна, е отменена.

След срещата между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом всички по-нататъшни планове за официалното посещение са отменени. По-специално, подписването на споразумението между САЩ и Украйна за редкоземните метали няма да се състои, пише Fox News.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува съобщение в социалната мрежа X след драматичното си напускане на Белия дом.



Президентът на Украйна бе обвинен от Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, че е проявил "неуважение“ към Америка по време на пламенната им среща в Овалния кабинет по-рано.



Ванс обвини Зеленски, че не е успял да благодари за подкрепата на САЩ за Украйна от началото на войната с Русия през 2022 г.



"Благодаря ти, Америка, благодаря ти за подкрепата, благодаря ти за това посещение“, написа Зеленски.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS , Congress, and the American people. Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп не сключиха рамковото споразумение за достъп до украинските редкоземни минерали след разгорещена размяна на реплики в Овалния кабинет, съобщи пресцентърът на Белият дом, цитиран от агенциите.

Сделката щеше да предостави на САЩ достъп до полезни изкопаеми в Украйна. Преговорите за споразумението продължиха със седмици и по план днес Зеленски и Тръмп трябваше да подпишат документа.

Киев се надяваше, че по този начин ще си осигури трайна подкрепа от страна на САЩ за отблъскване на руската инвазия и че ще получи от Тръмп бъдещи гаранции за сигурност, отбелязва ДПА.

По-рано се разрази спор в Овалния кабинет между Володимир Зеленски, президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Украинската делегация напусна Белия дом, а Тръмп заяви, че украинският президент "може да се върне, когато е готов за мир".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува изявление, в което обвини в "неуважение" украинския си колега Володимир Зеленски, след като лидерите влязоха в разгорещен спор при срещата си в Овалния кабинет.

"Днес имахме много значима среща в Белия дом. Научихме много неща, които никога не биха могли да бъдат разбрани без разговор под такъв натиск. Удивително е какво излиза наяве чрез емоция и аз реших, че президентът Зеленски не е готов за мир, ако Америка е намесена, защото смята, че нашето участие му дава голямо предимство в преговорите. Не искам предимство, искам МИР. Той прояви неуважение към Съединените американски щати в техния Овален кабинет.", заяви Тръмп.

“We had a very meaningful meeting in the White House today. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. It’s amazing what comes out through emotion, and I have determined that President Zelenskyy is not ready for Peace if… pic.twitter.com/CtnqXBNcW3