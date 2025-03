Затвориха най-голямото летище във Великобритания

Летище "Хийтроу" - най-голямото във Великобритания - ще остане затворено през целия ден днес заради пожар в близка електрическа подстанция, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очаква се това да се отрази сериозно на въздушния трафик. "Хийтроу" е било второто най-натоварено летище в света миналата година след това в Дубай.

От управата на летището съобщиха, че то ще остане затворено до 23:59 ч. днес (1:59 ч. българско време утре). Хората, които имат насрочени полети за днес, бяха посъветвани изобщо да не отиват на "Хийтроу".

Около 150 души са били евакуирани заради пожара в електрическата подстанция в Хейс, Западен Лондон.

Хиляди абонати в района са останали без ток.

Вече са засегнати най-малко 1350 полета от и до "Хийтроу", съобщи Асошиейтед прес.

Някои от тях са били от и до САЩ.

Самолети, изпълняващи полети до "Хийтроу", са били отклонени към друго лондонско летище - "Гетуик", както и към Париж и летище "Шанън" в Република Ирландия.

Миналата година "Хийтроу" отчете рекорден пътникопоток от 83,9 милиона души. Това е с три милиона повече, отколкото през 2019-а - последната година преди пандемията от новия коронавирус, отбелязва Франс прес.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6