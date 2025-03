Умишлен палеж на паркинг изпепели 30 автомобила във Владивосток ВИДЕО

Пожар в руския град Владивосток изпепели 30 автомобила. Огънят е обхванал над 150 кв.м. от паркинг, съобщиха от пресслужбата на Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация за Приморския край.

Неизвестно лице е подпалило една от колите на паркинга, съобщиха от пресслужбата на прокуратурата в Приморие.

"В нощта на 24 март 2025 г. в района на дом № 17 на улица "Надибаидзе" в град Владивосток неидентифицирано лице е подпалило автомобил. Огънят се е разпространил и е обхванал 22 намиращи се наблизо коли, които са изгорели напълно", съобщиха от ведомството.

"Сигналът е получен в 05:27, а в 05:34 пожарникарите на руското министерство на извънредните ситуации вече работеха на място. Голямата площ на пожара, високата температура и силният вятър усложниха процеса на гасене", отбелязва пресслужбата на ведомството. "Когато пожарникарите пристигнаха, автомобилите бяха обхванати от пламъци. Пожарът е унищожил 22 автомобила на площ от 150 кв.м."

по-късно бе съобщено, че броят на изгорелите коли е достигнал 30.

Пожарът е локализиран за час и е напълно потушен в 08:01. Експерти установяват размера на щетите. Жертви и ранени няма.

От пресслужбата на областната полиция съобщиха, че се води разследване. "Полицията разпитва възможни очевидци и проучва записи от камери за видеонаблюдение. Установяват се обстоятелствата около инцидента и причината за пожара", съобщиха от областното управление на полицията.

По случая е образуването наказателно дело по част 2 на чл. 167 от Наказателния кодекс на Руската федерация (умишлено унищожаване на имущество, извършено по хулигански подбуди, чрез палеж, причиняващо значителни щети).

