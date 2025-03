Дмитрий Медведев направи още един остър коментар срещу украинското ръководство, продължавайки военния наратив на Кремъл. Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност коментира в публикация в Х, че САЩ са представили на киевския режим "отличен проект на споразумение“:



The Americans rolled

out an excellent draft commodity deal to the Kiev freak. If the Kiev regime approves it, the drug addict and co. will then be hanged on the Maidan, like Mussolini. And if it rejects it, the United States will reset the Bandera regime. Checkmate.

