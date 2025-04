Литовският външен министър пристигна в Киев

Министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис пристигна днес в Киев, съобщи агенция „Укринформ“, цитирана от БТА.

Arrived to free #Kyiv to express Lithuania’s unwavering support to brave Ukrainian nation. We will continue standing by your side in your fight for freedom& sovereignty. Lithuania supports strong, resilient& prosperous #Ukraine in the EU. Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/WOnm5fgM9S

В публикация в платформата „Екс“ Будрис заяви, че се намира в „свободен Киев“, за да подчертае „непоколебимата подкрепа на Литва за смелата украинска нация“. „Ние ще продължим да бъдем рамо до рамо с вас в битката ви за свобода и суверенитет“, добави той.

Литовският министър подчерта също, че страната му подкрепя „силна, устойчива и процъфтяваща Украйна в ЕС“.

Посещението на Будрис съвпада с третата годишнина от освобождението на Буча, като в Украйна пристигнаха и председатели и заместник-председатели на парламенти от различни европейски държави, припомня „Укринформ“.

Paid respects to the fallen defenders of #Ukraine with @andrii_sybiha in #Kyiv today.



Their courage, sacrifice and commitment to defending freedom, their families and their homeland will never be forgotten. Their legacy will live on in our hearts. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/PTKANzBIXy