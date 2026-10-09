САЩ са загубили 216 болници за спешна помощ за 15 години

Броят на болниците за спешни медицински грижи в САЩ е намалял нетно с 216 между 2010 и 2025 г. За този период са затворили 432 лечебни заведения, а 216 нови са започнали работа, показва анализ на специалисти от Харвардския университет, публикуван в JAMA. Изследването обхваща 4962 болници и проследява промените в лечебните заведения и болничните легла.

Нетният спад е съпроводен от загуба на 24 399 легла, или 3,3% спрямо равнището през 2010 г. Авторите са установили, че закриванията са нараствали средно с 4% годишно, докато броят на новооткритите болници е намалявал с 3% годишно.

Закриванията не са само селски проблем

Данните не потвърждават тезата, че закриването на болници е явление, ограничено основно до селските райони. Делът на закритите лечебни заведения е 9,1% в градските и 8,3% в селските райони, като разликата не е статистически значима.

Много политици разглеждат закриването на болници като селски проблем, но нашите данни показват, че това е национален проблем.

Това заявява Томас Цай, съответен автор на изследването и доцент по здравна политика и управление в Харвардския университет.

Част от болниците са запазили амбулаторни услуги

От 432-те болници, които са прекратили стационарната дейност, 315 са затворили напълно. Други 117 са спрели приема на пациенти за болнично лечение, но са продължили да предлагат амбулаторни услуги. Сред тях са 45 селски болници за спешна помощ.

Изследването отчита по-висок дял на закриванията сред болниците с търговска цел – 21,4%, в сравнение с 6% при нестопанските лечебни заведения. По-уязвими са били още по-малките болници, непреподавателските структури и лечебните заведения, които обслужват социално уязвими общности.

Закриванията са били концентрирани в окръзи с най-висока социална уязвимост. Авторите са проследили и промяната в разстоянието до най-близката болница след прекратяването на дейността на лечебни заведения, като посочват достъпа до спешна и остра медицинска помощ като ключов въпрос за здравната политика.

Източници: jamanetwork.com, beckershospitalreview.com