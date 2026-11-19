Здравната комисия в Народното събрание ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. В него са заложени повече средства за профилактика при децата и за медицински изследвания.

Според проекта НЗОК ще разполага с 5,6 млрд. евро за разходи през следващата година. Това е увеличение с малко над 8% спрямо бюджета за 2026 г.

Лекарският съюз иска промяна в разпределението

Българският лекарски съюз настоява проектът да бъде преработен, тъй като предвиденото увеличение за лекарства е по-голямо от ръста на средствата за медицински дейности. Организацията иска и среща с министър-председателя.

„Не извиваме ръце за повече пари, настояваме за повече ред. Настояваме за уважение, за по-добри цени и по-добро възнаграждение на база подобрен контрол и на база подобрен ред в системата на здравеопазването“, заяви д-р Иван Маджаров.

Осигуровките ще покриват и социални дейности

Нов момент в проектобюджета е липсата на държавен трансфер за помощните средства за хората с увреждания и за лечението в чужбина. Подуправителят на НЗОК Здравко Шушков заяви, че през 2027 г. тези разходи ще се покриват от здравноосигурителните вноски.

„За сметка на здравноосигурените лица, на вноските, ще бъде покривано и това през 2027-ма помощните средства, медицински изделия и лечението на деца в чужбина и България“, каза Шушков.

Срещу това се обявиха частни болници. От Българския лекарски съюз предупредиха, че финансирането на социална дейност чрез здравни осигуровки е нарушение.

Антибиотици за деца и диагностика за онкоболни

Проектът предвижда НЗОК да продължи да заплаща антибиотиците за деца до 7 години. От бюджета за болнична помощ ще се финансира и биомаркерна диагностика за онкоболни.

Механизмът, по който ще се извършват и заплащат тези изследвания, все още не е уточнен.

Източници: bnrnews.bg