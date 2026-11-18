Българският лекарски съюз ще представи позицията си по проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. На пресконференция ръководството на съсловната организация ще очертае резервите и критиките си към разпределението на средствата, както и конкретните искания на лекарското съсловие.

Проектобюджетът предвижда обща финансова рамка от близо 5,684 млрд. евро. Сумата е с около 427 млн. евро повече спрямо бюджета за настоящата година. За здравноосигурителни плащания са заложени над 5,411 млрд. евро, а размерът на здравната вноска остава непроменен – 8%.

Най-големият разход е за болниците

Най-голям ресурс в проекта е предвиден за болничната медицинска помощ – около 2,531 млрд. евро. Именно разпределението на средствата е сред темите, по които лекарското съсловие ще изложи своите резерви и предложения.

Проектобюджетът вече е одобрен на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. При гласуването той е получил 12 гласа „за“ и 11 „против“. След представянето на позицията на Българския лекарски съюз предстои да продължи парламентарното разглеждане на бюджета за 2027 г.

Източници: nova.bg