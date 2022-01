Бил Гейтс посочи какво идва след Омикрон

Основателят на Microsoft и милиардер Бил Гейтс вярва, че броят на заразените с коронавирус по света ще намалее след вълната от щама Омикрон. След нея коронавирусът ще се третира като сезонен грип, смята Гейтс, предава БГНЕС.



"Докато светът преминава през вълната Омикрон, здравните системи ще бъдат изправени пред предизвикателства. Най-тежките случаи са при неваксинирани хора. След като Омикрон премине, през останалата част от годината случаите ще бъдат много по-малко, така че коронавирусът ще се третира по-скоро като сезонен грип", написа Гейтс в Twitter.



Той заяви, че сегашните ваксини имат два недостатъка: хората, които са били ваксинирани, все още могат да бъдат заразени, а ефективността на превенцията намалява с течение на времето.



"Нуждаем се от ваксини, които да предотвратяват повторното заразяване и да са ефективни в продължение на много години", подчерта основателят на Microsoft.



Относно произхода на коронавируса Гейтс пише, че има доказателства, че той е бил предаден на хората от друг биологичен вид.



"В бъдеще ще има огнища (на подобни болести), предадени от други видове, така че трябва да инвестираме, за да се подготвим за тях", смята милиардерът.



По-рано Гейтс предположи, че пандемията от коронавирус може да приключи още през 2022 г., въпреки че сега - с появата на щама Омикрон - светът може би преживява най-трудната част от нея.

