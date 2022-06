Хирург имплантира ухо от човешки клетки, създадено от 3D принтер (СНИМКИ)

Американски медицински екип обяви, че успешно е имплантирал ухо, отпечатано на триизмерен принтер с използвани клетки от пациентката за първи път, предава БТА, позовавайки се на АФП.

Процедурата може да помогне на хора, страдащи от рядка вродена малформация. Операцията е извършена като част от клинично изпитание за оценка на безопасността и ефективността на подобен имплант при хора с микротия, чието външно ухо не е развито правилно.

Името на импланта AuriNovo е разработено от компанията 3DBio Therapeutics, а операцията е извършена от Артуро Бонила, основател на институт, специализиран в лечението на тази малформация, в Сан Антонио, Тексас.

Doctors in the U.S. have successfully transplanted a 3D-printed ear implant that uses the patient’s cells. https://t.co/07cfm9lSeS pic.twitter.com/1K6A2VsdKo