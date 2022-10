Ново изследване показа кога се проявяват първите симптоми на деменция

Учени установиха, че ранни симптоми на деменция може да се проявят до девет години преди да бъде поставена диагнозата на заболяването, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън".

Тези резултати показват, че в бъдеще ще е възможно скрийнингът при хората от рискови групи да помогне за подбора на пациенти, които да се облагодетелстват от лекарска намеса или за идентифициране на пациенти, подходящи за тестове на нови терапии, пояснява БТА.

Изследователи от университета Кембридж публикуваха резултатите от проучването си в специализираното издание "Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association".

Д-р Ричард Оукли, асоцииран директор по изследванията в Дружеството за лечение на Алцхаймер, определи резултатите като важни и отбеляза, че "за някои хора, които ще развият болестта, проблемите с паметта и мисленето може да започнат до девет години преди поставяне на диагнозата".

"Когато преглеждахме историите на заболяването на пациентите стана ясно, че те проявяват когнитивни ограничения няколко години преди симптомите им да станат достатъчно очевидни, за да бъде поставена диагноза", каза водещият автор на изследването Нол Свадивудхипонг.