Ето какво ще се случи, ако пиете чаша бяло вино всяка вечер

Изданието Eat this, not that (Яжте това, не това!) посочва какво ще се случи с тялото ви, ако решите да пиете бяло вино всяка вечер. Ето какво казват експертите:



1. Може да започнете да спите по-зле



Често срещано погрешно схващане е, че алкохолът ви помага да спите, но всъщност е депресант и може да наруши нормалния сън. Най-добре е да пиете вино поне два часа преди лягане, пише "Дарик".



2. Може да напълнеете



Бялото вино осигурява средно около 115 калории на 142 мл.



3. Може да има положителен ефект върху сърцето, но не е факт



Изследователите спекулират, че съединенията в бялото вино, наречени тирозол, кафеена киселина и шикимова киселина, може да са свързани с кардиопротективните ефекти на напитката. Въпреки това в момента няма много изследвания за тях, така че е по-добре да не пиете вино, мислейки, че е полезно.



Новините не могат да бъдат приравнени с лекарско предписание. Преди да вземете решение, консултирайте се със специалист.

