Скачане на въже – 6 невероятни ползи за здравето

Ако искате да сте във форма, вероятно сте склонни да опитате всичко. Но понякога липсата на време може да ви принуди да пропуснете тренировката. Вместо това, обаче ви предлагаме хитър начин да се раздвижите и да изгорите калории, при това у дома. В следващите редове ще ви споделим няколко невероятни ползи от скачането на въже. А ето ги и тях:



Страхотна кардио тренировка

Можете да използвате скачането на въже, за да поддържате здравето на сърдечносъдовата си система. Американската кардиологична асоциация дори създаде фондация, наречена Jump Rope For Heart (Скачане на въже за сърце). Доказано е, че скачането на въже намалява риска от сърдечни заболявания и спомагча за предотвратяването на противовъзпалителните процеси в организма. Американската асоциация за здраве, физическо възпитание и отдих публикува проучване, което показва, че скачането на въже е по-ефективна тренировка от джогинга.

Не на последно място, с това упражнение можете да изгорите доста калории – цели 200 само за 20 минути! Ако скачате на въже 5 дни в седмицата пък можете да изгорите цели 1000 калории!



Стимулира работата на мозъка

Физическите упражнения са полезни за дейността на мозъка. Но дейности, които изискват повече съсредоточаване и концентрация (като танци или скачане на въже), имат по-голямо въздействие върху когнитивните функции, отколкото упражненията сами по себе си (като бягаща пътека или стационарен велосипед). Най-добрите тренировки, които ще подпомогнат работата на мозъка ви включват координация, ритъм и стратегия.

Когато скачате на въже, вие стимулирате и двете полукълба на мозъка. Придобивайки нови умения, вие помагате на мозъка си да произведе нови невронни връзки. Ето защо, следващият път когато скачате не въже, можете да се опитате да направите някои нови трикове – като различни подскоци или фигури.



Скачането на въже може да ви подготви за други дейности

Можете да използвате скачането на въже, за да загреете тялото си преди да започнете друга физическа активност. Така ще повишите бързо сърдечната си честота и ще задействате кръвообращението. Международният журнал за спортна физиология и физическо представяне (The International Journal of Sports Psycology and Performance) публикува изследване през 2019-та година, което показва как скачането на въже подобрява индекса на реактивна сила и цялостното представяне на любители бегачи, предава az-jenata.bg.



Подобрява координацията

Проучване от 2017-та година установи, че скачането на въже може да подобри двигателната координация при деца с аутизъм, при които има наличие на проблеми с координацията и баланса. При тази дейност няколко части на тялото си комуникират, за да се извърши едно движение - краката трябва да скачат в такт с въртенето на китките, като по този начин се създава непрекъснато скачащо движение.



Укрепва костната плътност

Плътността на костите е показател за тяхната здравина. Ако в тях има наличие на повече минерали като калций, например, това може да означава, че те ще са по-малко податливи на счупвания. По-голямата костна плътност може да намали риска от развитието на остеопороза по-късо в живота, особено при жени. Според едно проучване, момичета на възраст от 11 до 14 години, които скачат на въже всяка седмица имат по-висока костна плътност, в сравнение с тези, които не скачат на въже. Корейското дружество за изследване на костите и минералите също препоръчва на хората да скачат на въже по 10 минути на ден, за да подобрят здравината на костите си. Според треньора на звездите Джилиън Майкълс: “Скачането на въже изгражда плътност на костите чрез своето въздействие. Когато тренираме с взаимодействие, ние натоварваме костта по-агресивно от повечето форми на тренировка. Тялото реагира на този процес, като ремоделира костта, за да стане по-здрава и плътна.”



Тренира цялото тяло

Освен предимствата като кардио тренировка, скачането на въже е страхотно укрепващо упражнение, което натоварва цялото ви тяло. Докато скачате, вие укрепвате мускулите в долната част на тялото, като прасците, глутеуса и предните мускули на бедрата (квадрицепсите). Освен това, обаче вие ще ангажирате и коремната област, раменете и ръцете си – при това едновременно. Скачането на въже изисква доста усилия, за да може цялото тяло да остане стабилизирано. Ето защо, това е идеална тренировка за всички части на тялото, при това за нея не ви е необходима никаква екипировка и специализирано оборудване.