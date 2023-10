Мъж с присадено сърце от прасе живее вече един месец

Вторият човек с трансплантирано сърце от прасе премина границата от един месец подарен живот, а видео, разпространено от болницата показва, че мъжът полага много усилия да се възстанови, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Лорънс Фосет е в предсмъртна фаза на сърдечна недостатъчност и не подлежи на получаване на традиционно донорско сърце, когато лекари от Училището по медицина на университета на Мериленд му предлагат експерименталната операция.

В разпространеното видео физиотерапевт го насърчава да кара велоергометър, за да възстанови силите си.

"Ще бъде трудно, но ще се справя", отговаря 58-годишният Фосет, който диша тежко, но се усмихва.

It's been a month since a Maryland man became the second person to receive a transplanted heart from a pig — and hospital video released Friday shows he's working hard to recover. https://t.co/Rz6BmNth02