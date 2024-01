5-те най-добри напитки за имунитет

Наближаваме пика на грипната вълна, няколко области в България вече обявиха грипна епидемия, а междувременно всякакви вируси, както и грипове и настинки, ни дебнат отвсякъде. Именно сега имаме най-голяма нужда от различни добавки и малки трикове, с които да подсилим имунната система, за да успее ефективно да се справи със заразите наоколо.

Ето и кои са най-ефективните напитки за тази цел:

1. Вода

Универсален помощник, без който организмът ни просто не може да функционира. Именно водата съставя 60-70% от телесната маса. Имунната система, точно както всички останали, я изисква, за да действа на пълни обороти. А и когато тялото ни е дехидратирано, това подпомага растежа и развитието на всякакви бактерии и вируси, информира lifestyle.bg.

Водата в оптимални количества подпомага и за ефективното усвояване на полезните вещества, които приемаме чрез храната. Подсилва и мукусните мембрани в носа и гърлото, които са атакувани първи от вируси и други зарази, но могат да действат и като ефективна защита срещу тях.

Водата е основен съставен елемент и на лимфната течност, която транспортира белите кръвни клетки до различните части на тялото и спомага за елиминирането на появили се възпалителни процеси. А различни изследвания от последните години доказват, че хората, които не приемат достатъчно вода всеки ден, могат по-лесно да се заразят с COVID-19 при контакт с болен в сравнение с тези, които се хидратират достатъчно.

2. Кефир

Ферментиралата млечна напитка има редица ползи за здравето ни. Основната е пробиотичното ѝ действие, с което поддържа оптимален баланс в чревната флора. А тя е пряко свързана с имунната система. Освен това изследвания доказват, че има антибактериални, антимикробни и противовъзпалителни свойства.

3. Чай от джинджифил и лимон

Тази ароматна и изключително полезна напитка може да бъде нашето спасение, когато чувстваме отпадналост. Тя е богата на витамин С, който е силен антиоксидант и защитава клетките от оксидативния стрес. Той има и противовъзпалителни действия и подпомага защитните сили на организма, след като болестта вече е налице. Джинджифилът пък съдържа над 100 биоактивни вещества, които ни помагат да се борим с гаденето и други неразположения.

4. Сок от портокал или грейпфрут

Цитрусовите плодове са едни от най-верните приятели на имунитета. Те съдържат витамин С и фолиева киселина, които подпомагат Т клетките на имунната система и имат противовъзпалителен ефект. Богати са и на витамин А, припомня Eat This, Not That.

5. Доматен сок

Освен на витамин С, той е богат и на ликопен, който не само се грижи за здравето на сърдечно-съдовата система, но и подсилва защитните сили на организма. Антиоксидантът каротеноид пък се бори с възпаленията.