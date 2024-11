Най-добрите храни за гинекологично здраве

Личната хигиена и безопасните сексуални практики допринасят за репродуктивното и гинекологично здраве. Същото се отнася и за храната.

"Това, което ядем, играе огромна роля за гинекологичното ни здраве", казва пред Newsweek Ники Уилямс, хранителен терапевт, специализиран в женското здраве, от "Happy Hormones for Life" и автор на "It's Not You, It's Your Hormones".

"Хранителните вещества от храната поддържат нашия хормонален баланс, репродуктивното здраве и менструалния цикъл", казва Уилямс. "Това може да помогне за намаляване на симптоми като ПМС [предменструален синдром] и болезнени или тежки менструации, както и да подпомогне плодовитостта."

Какво е доброто гинекологично здраве?

Според Уилямс доброто гинекологично здраве може да означава "балансирани хормони, редовен, безпроблемен и комфортен цикъл без инфекции", докато лошото гинекологично здраве може да включва нередовен или липсващ менструален цикъл, тежки предменструални симптоми, инфекции, състояния като синдром на поликистозните яйчници (PCOS) и ендометриоза и дори проблеми с плодовитостта.

Уилямс каза: "Диета с високо съдържание на захар, рафинирани въглехидрати, преработени или нездравословни храни може да наруши хормоните и кръвната захар, което може да влоши симптомите и да увеличи възпаленията."

Карин Стефан, също хранителен терапевт, който специализира в областта на женското здраве в Happy Living Nutrition, заяви пред Newsweek, че недостатъчното хранене може да наруши менструалния цикъл, което да доведе до нередовни или пропуснати менструации.

Но какво да ядем, за да избегнем това? Уилямс каза: "Наблегнете на непреработени храни, включете фибри, омега-3 мазнини, протеини и много зеленчуци, останете хидратирани."

Експертите препоръчват да се консумират плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни като кафяв ориз и киноа, бобови растения, ядки, семена и източници на омега-3 като сьомга, пъстърва, зехтин и орехи.

Поддържане на вагиналния микробиом

Поддържането на вагиналния микробиом също е важно, казват експертите. Подобно на чревния микробиом, вагиналният микробиом е съставен от различни бактерии, дрожди и гъбички, които поддържат вагината и вулвата здрави.

"Вагиналният микробиом е от решаващо значение," каза Уилямс. "Той помага да се държат инфекциите настрана, поддържа здравословно рН и подпомага цялостното здраве на вагината."

Стефан препоръчва да включите ферментирали храни като кисело мляко, кимчи и кефир в диетата или дори да приемате пробиотична добавка за женско здраве, за да поддържате вагиналния микробиом.

Хранене за плодовитост

За тези, които се надяват да забременеят, и двамата хранителни терапевти заявиха, че диетата е важна за поддържане на репродуктивното здраве и за подпомагане на плодовитостта.

"Балансираното хранене поддържа здравето на яйцеклетките, хормоналния баланс и стабилността на кръвната захар — всичко това е от съществено значение за оптималното здраве," каза Уилямс. "Ключови хранителни вещества като фолат, омега-3 мазнини, цинк и антиоксиданти са особено полезни."

Фолатите се съдържат в зелените зеленчуци като броколи и кейл, цвеклото, яйцата, боба, бананите и авокадото. Говеждото месо, морските дарове, тиквените семки и нахутът съдържат цинк.

"Фолатите са от съществено значение за развитието на плода, витамин D може да подпомогне плодовитостта както при мъжете, така и при жените, а омега-3 мастните киселини могат да подобрят качеството на спермата и да подпомогнат овулацията," каза Стефан. Витамин D се съдържа в мазните риби като сьомга и сардини, червеното месо, черния дроб, яйцата и някои обогатени храни като растителното мляко.

Накрая, пиенето на вода е от съществено значение за отлично гинекологично здраве. Стефан каза: "Добрата хидратация е от ключово значение. Тя насърчава естествените нива на флуидите; помага за поддържане на здравословен рН баланс и предотвратява инфекции на пикочните пътища."